Еще пять жителей Брянской области скончались от COVID-19

На территории Брянской области коронавирус подтвердился еще у 197 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 21 декабря.

За прошедшие 24 часа 48 жителей региона полностью прошли лечение и выписались из больницы. За минувшие сутки умерли еще пять брянцев, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Так, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 21121 жителей региона. 18868 человек прошли лечение и получили отрицательный результат на тест на COVID-19. 207 брянцев умерли от коронавирусных осложнений.