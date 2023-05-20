Ещё 27 новых троллейбусов получит Брянск

В этом году Брянск получит ещё 27 новых троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2023 году в областной центр поступит еще 27 новых троллейбусов. 17 будут обслуживать маршрут №12т «Камвольный комбинат — Телецентр», а оставшиеся – №13т «ул. Горбатова — Бульвар Щорса».

Всего троллейбусный парк Брянска пополнит 100 новых машины.

Также в этом году планируют провести 17,4 км новых и отремонтировать 32,3 км кабельных линий.