Спасатели провели эвакуацию в Клинцовской кадетской школе

Сотрудники МЧС по Брянской области проверили готовность сотрудников и учащихся к возникновению пожара.

Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Клинцы и Клинцовскому району Главного управления МЧС России по Брянской области провели профилактическое мероприятие в кадетской школе «Юный спасатель». Сотрудники МЧС проверили исправность пожарной сигнализации и системы пожаротушения, наличие огнетушителей и содержание эвакуационных выходов. Также спасатели напомнили работникам учреждения, как пользоваться огнетушителями и правильно вести себя в случае пожара в школе.

После теоретических занятий прошла эвакуация учащихся и сотрудников. Это позволило на практике закрепить порядок действий при чрезвычайной ситуации.