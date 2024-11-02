Фасад нового Дворца зимних видов спорта стал красно-белым. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинского районе Брянска активно продолжается строительство Дворца зимних видов спорта. Подрядчик уже сделал строительный контур хоккейной арены, кровлю, окна, а также выполнил черновую штукатурку внутри. Фасад отделывают красно-белыми плитками. На будущей неделе рабочие планируют бетонировать саму хоккейную арену.

Ход работ проверил губернатор региона Александр Богомаз и исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Александр Макаров. Они отметили высокие темпы работ.

Площадь сооружения — 3700 квадратных метров. На ледовой арене размером 30 на 60 метров будут заниматься хоккеисты и фигуристы. Также на катке организуют массовое катание на коньках.