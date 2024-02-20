Фестиваль патриотического творчества прошёл в Брянске

Фестиваль патриотического творчества «Дорогами войны и побед!» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Центре внешкольной работы города Брянска прошел гала-концерт IХ открытого фестиваля патриотического творчества «Дорогами войны и побед!». Мероприятие посвятили 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. На концерте собрались военнослужащие, ветераны-участники боевых действий, вдовы и матери погибших солдат.

«В год 35-летия со дня вывода советских войск из Афганистана мы подняли пласт воспоминаний о войне, напомнили о любви к Родине. Это приобретает особую значимость в нынешнее сложное время, поскольку именно сейчас молодым людям приходит осознание слов о любви к Родине, о защите Отечества, о верности долгу и о памяти подвигов наших предков», — отметил заместитель главы Бежицкой районной администрации Брянска Роман Романюк.

На мероприятии воинам-интернационалистам Роман Романюк вручил благодарности районной администрации города, а также памятные медали «35 лет вывода советских войск из Афганистана» и «80 лет освобождения Брянской области». А участники гала-концерта получили дипломы фестиваля