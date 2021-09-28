Фильм брянских заключенных занял второе место на кинофестивале «Надежда»

В картине затронуты вопросы взаимоотношений заключенного с семьей.

Фильм осужденных стародубской ИК-5 «Сквозь тернии» занял второе место на кинофестивале экранного творчества «Надежда. Челябинск – 2021».

Кинофестиваль «Надежда» прошел по инициативе уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко и ГУФСИН России по Челябинской области.

Главная миссия фестиваля – помощь в обретении нового смысла в жизни тем, кто преступил закон. В каждой картине показаны чувства людей, которых разделило тюремное заключение. Победителей выбирали по множеству критериев, главными из которых стали искренность и душевность.

В этом году на фестиваль поступило более 50 кинематографических работ из 21 региона России. Гран-при жюри присудило двум фильмам, которые сняли осужденные из колоний Челябинской области: «Второй шанс» и «Измени свою жизнь».

Второе место заняла картина «Сквозь тернии», созданная осужденными ИК-5 в студии кабельного телевидения. Награду принял заместитель начальник УФСИН России по Брянской области полковник внутренней службы Евгений Фадеев.

Как рассказали в региональном УФСИН, в фильме показана судьба осужденного и его непростые взаимоотношения с семьей из-за долгой разлуки.