Фильм о погибшем военнослужащем показали посетителям «Брянсккниги»

Фильм о погибшем военнослужащем Никите Самойлове показали посетителям «Брянсккниги» в День Победы.
В День Победы на площадке «Брянсккниги» в областном центре прошёл показ фильма «16 строк». Кино о брянском военнослужащем сняли при поддержке Президентского фонда. 40-минутная лента основано на реальных событиях.
Никита Самойлов родился и жил в Брянске. Он служил в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку. В картине рассказывается о том как, он встретил в храме свою будущую жену, венчался, воспитывал сына, спас девочку от фашистов и погиб, прикрывая отход группы в Гостомеле. Парню был 27 лет. Он награждён орденом Мужества посмертно.
А названием фильма стали строчки из стихотворения Никиты:
Чернил осталось на 16 строчек
И рваный весь в крови клочок листочка…
Наш полк кольцо врага прорвать пытался.
Мы не смогли…, и я один в живых остался…
12 строк и столько же патронов…
Со мной моих друзей гора жетонов.
Я знаю, что они уже не дышат,
Но до сих пор их голоса я слышу.
Вам пишет наш бессмертный полк гвардейцев –
Полк воинов, солдат, красноармейцев.
Сегодня мы врага не победили,
Но мы лежим, чтоб вы пожили.
2 строчки…
Не боюсь, я все сумею!
Держишь, фашист! Прощайте! Честь имею!
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