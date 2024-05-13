Фильм о погибшем военнослужащем показали посетителям «Брянсккниги»

Фильм о погибшем военнослужащем Никите Самойлове показали посетителям «Брянсккниги» в День Победы.

В День Победы на площадке «Брянсккниги» в областном центре прошёл показ фильма «16 строк». Кино о брянском военнослужащем сняли при поддержке Президентского фонда. 40-минутная лента основано на реальных событиях.

Никита Самойлов родился и жил в Брянске. Он служил в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку. В картине рассказывается о том как, он встретил в храме свою будущую жену, венчался, воспитывал сына, спас девочку от фашистов и погиб, прикрывая отход группы в Гостомеле. Парню был 27 лет. Он награждён орденом Мужества посмертно.

А названием фильма стали строчки из стихотворения Никиты:

Чернил осталось на 16 строчек

И рваный весь в крови клочок листочка…

Наш полк кольцо врага прорвать пытался.

Мы не смогли…, и я один в живых остался…

12 строк и столько же патронов…

Со мной моих друзей гора жетонов.

Я знаю, что они уже не дышат,

Но до сих пор их голоса я слышу.

Вам пишет наш бессмертный полк гвардейцев –

Полк воинов, солдат, красноармейцев.

Сегодня мы врага не победили,

Но мы лежим, чтоб вы пожили.

2 строчки…

Не боюсь, я все сумею!

Держишь, фашист! Прощайте! Честь имею!