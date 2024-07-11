Фонари починили на трёх общественных территориях Брянска

Фонари починили коммунальщики на трёх общественных территориях Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

Электрики дорожного управления восстановили освещение в трёх общественных пространствах областного центра. Специалисты за неделю заменили перегоревшие светильники и поломанные плафоны на фонарях на бульваре Гагарина, в Семеновском сквере и на Славянской площади.

«Было заменено около 150 шаровидных плафонов. Электрики потрудились на славу, чтобы вернуть этим пешеходным зонам былой экстерьер. Это особенно важно в темное время суток», — отметил руководитель Советской районной администрации Денис Семенов.