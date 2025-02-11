Фундамент новой многоэтажки делают белорусы в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На проспекте Московском стартовала стройка нового дома. Белорусский подрядчик «Гомельский ДСК» возводит девятиэтажку на пустыре возле путепровода через железнодорожные пути.

Специалисты в настоящее время занимаются подготовкой фундамента здания и занимаются выводкой сетей. В марте на стройплощадке устанавят башенный кран для монтажа коробки дома.

«Девятиэтажку возведут из трехслойных утеплённых панелей. В доме будет три подъезда, в них — одно- и двухкомнатные квартиры площадью около 37 и 60 кв. метров, грузопассажирские лифты. Вокруг дома выполнят озеленение, организуют парковку», — уточнил директор представительства «Гомельский ДСК» в России Андрей Лагодин.

27 из 108 квартир получат дети-сироты. Часть помещений город выкупит по цене, установленной Минстроем России. Остальные квартиры подрядчик передаст в счёт предоставленного земельного участка. «Гомельский ДСК» планирует вести стройку без выходных и сдать объект в конце года.

Это уже второй инвестиционный проект, который белорусы реализуют в Брянске. В 2023 году они построили 16-этажку по улице Степной.