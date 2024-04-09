Город32

Футболистки и баскетболисты посетили брянский цирк

2024, 09 апреля 12:50 Общество
Футболистки и баскетболисты посетили брянский цирк
Источник фото

Футболистки «Спартак» и баскетболисты из Белгорода посетили брянский цирк бесплатно. Об этом сообщили в городской администрации. 

Бесплатное представление для юных спортсменов прошло в цирке Брянска. Там побывали юные футболистки городского спорткомбината «Спартак» и 40 баскетболистов из обстреливаемого Белгорода. Парни живут и тренируются во Дворце единоборств в областном центре. Билеты спортсменам подарил первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

«Большой спорт начинается с тренировок и маленьких успехов. Но у детей должно быть детство, а оно неразрывно связано с цирком. Уверен, просмотр новой программы вызовет радостные эмоции и запомнится надолго. И не за горами новые спортивные победы!» — подчеркнул вице-мэр.

Читайте также
Вице-мэр Брянска поручил отремонтировать большую часть дорог до мая
09 апреля 18:35
Вице-мэр Брянска поручил отремонтировать большую часть дорог до мая
Более двух тысяч одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Брянске
09 апреля 16:31
Более двух тысяч одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Брянске
В Брянске пропала 31-летняя Светлана Понамарева
09 апреля 14:19
В Брянске пропала 31-летняя Светлана Понамарева
На проспекте Ленина в Брянске обновили разметку
09 апреля 13:35
На проспекте Ленина в Брянске обновили разметку

Новости регионов

03.04.2024 14:36
Удар – и гол!
В регионе продолжают уделять большое внимание развитию спорта не только в областном центре, но и на периферии. Правительство Смоленской области приняло еще ряд важных решений в этом направлении. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин в интервью проекту Семёна Пегова WarGonzo. Часть проектов касается футбола – этого любимейшего вида спорта в России. Немало поклонников этой игры есть и на Смоленщине. «Смоляне соскучились по профессиональному спорту. И мы сейчас делаем шаги
03.04.2024 14:33
Подшефная работа
Сегодня строительные работы активно ведутся не только в Смоленске, но и за сотни километров от нашего региона – в ДНР. Большую лепту в восстановление социальной инфраструктуры территории вносят смоленские строители. Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного корпуса и стоматологии центральной районной больницы, амбулатории центра первичной медико-­санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти проекты будут завершены в 2024 году. Работы
03.04.2024 14:31
Добро пожаловать!
Смоленск всегда рад туристам. О том, где можно остановиться и что посмотреть в нашем регионе, гостей готовы проконсультировать в Москве. Смоленская область открыла в столице Туристический информационный центр. Очень символично, что новая сервисная служба расположилась в здании Белорусского вокзала – ведь именно отсюда отправляются поезда в наш город. Возможности центра оценил губернатор Василий Анохин. «Здесь можно ознакомиться с готовыми турами и экскурсиями по нашему региону,
03.04.2024 14:29
Большая стройка
Как идёт возведение соцобъектов в регионе?   В настоящее время Смоленск напоминает большую стройплощадку – в разных районах областного центра полным ходом идут строительно-­монтажные работы по возведению важных социальных объектов. Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного и стоматологического корпусов центральной районной больницы, амбулатории Центра первичной медико-­санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти

Актуальные темы

Происшествия
Женщина погибла в аварии в Брянске
Общество
11 человек нашли живыми брянские добровольцы
Происшествия
Брянца ждёт суд за причинении вреда здоровью и лишение свободы
Лента новостей
Три беспилотника сбили военные над Брянщиной
Лента новостей
Мужчина пострадал при обстреле брянского посёлка

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» и Tele2 раскрыли секреты появления интернета в домах и мобильных телефонах
«Ростелеком» и Tele2 раскрыли секреты появления интернета в домах и мобильных телефонах

7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — эта дата стала днем рождения российского сегмента интернета. В честь 30-летия Рунета «Ростелеком» провел интерактивную лекцию в кинотеатре-лектории Wink, расположенном в павильоне «Мир цифры» на ВДНХ. 

Погрузка цемента в Брянской области  увеличилась на 23% в январе – марте
Погрузка цемента в Брянской области  увеличилась на 23% в январе – марте

В январе – марте по железной дороге в Брянской области отправлено 228 тыс. тонн цемента, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Специалисты «Брянскэнерго» расчищают охранные зоны ЛЭП».
«Специалисты «Брянскэнерго» расчищают охранные зоны ЛЭП».

Как сообщает телеграмм канал «ИнформБюро», за прошедший год брянские энергетики расчистили от древесной и кустарниковой поросли более 2 тысяч га площадей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.