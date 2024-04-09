Футболистки и баскетболисты посетили брянский цирк

Футболистки «Спартак» и баскетболисты из Белгорода посетили брянский цирк бесплатно. Об этом сообщили в городской администрации.

Бесплатное представление для юных спортсменов прошло в цирке Брянска. Там побывали юные футболистки городского спорткомбината «Спартак» и 40 баскетболистов из обстреливаемого Белгорода. Парни живут и тренируются во Дворце единоборств в областном центре. Билеты спортсменам подарил первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

«Большой спорт начинается с тренировок и маленьких успехов. Но у детей должно быть детство, а оно неразрывно связано с цирком. Уверен, просмотр новой программы вызовет радостные эмоции и запомнится надолго. И не за горами новые спортивные победы!» — подчеркнул вице-мэр.