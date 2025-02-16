Гала-концерт фестиваля «Сюда нас память позвала» прошёл в Брянске

25 лауреатов приняли участие в гала-концерте фестиваля «Сюда нас память позвала» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершился XXIV музыкальный фестиваль «Сюда нас память позвала». Мероприятие посвящено 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Из 145 творческих коллективов и исполнителей, лучшими стали 44. А на сцене городского Дома культуры Советского района выступили 25 лауреатов фестиваля. В завершении прошла церемония награждения. Победители получили дипломы и кубки музыкального фестиваля.