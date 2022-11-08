Гимну Брянской области исполнилось 80 лет
80 лет прошло со дня первого исполнения гимна Брянской области. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
Песню «Шумел сурово Брянский лес» написали поэт Анатолий Софронов и композитор Сигизмунд Кац. В ночь с 6 на 7 ноября 1942 года в деревне Чернь Суземского района Анатолий Софронов под аккомпанемент гармошки впервые спел её партизанам. На следующий день слепой гармонист «с голоса» разучил мелодию. Песня разошлась по партизанским отрядам.
По закону «О символах Брянской области» песня «Шумел сурово Брянский лес» является официальным гимном Брянской области. В Музее истории партизанского движения Брянска хранится грампластинка 1968 года с записью песни.
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