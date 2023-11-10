Школа волонтёров культуры открылась в Брянске

Участники II областной Школы волонтёров культуры на открытии участвовали в мастер-классы артиста РФ и режиссера-постановщика областной филармонии. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Во Дворце культуры БМЗ в Брянске открыли II областную Школу волонтёров культуры. Новых учеников поприветствовали представители департамента культуры и внутренней политики, представители добровольческих движений Брянщины.

После церемонии волонтеры посетили мастер-классы. Их провели заслуженного артиста РФ Михаила Лаврушина и режиссер-постановщик областной филармонии Николай Жарков. А начальник отдела профориентации Брянского филиала РАНХиГС рассказала молодежи про эффективность работы в команде. Также участники Школы узнали о достопримечательностях региона от сотрудников Брянского государственного краеведческого музея.