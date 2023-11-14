Центра культурного развития строят в Почепе

Центра культурного развития возводят рабочие в Почепе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В городе Почепе идёт строительство многофункционального Центра культурного развития. Он объединит под одной крышей несколько учреждений. В трёхэтажном здании оборудуют зал на 470 мест, библиотеку, кинозал, кафе и классы для секций. Для маломобильных групп населения установят лифты.

Центра строят по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Завершить работы планируют до конца 2024 года.