Работа брянских рукодельниц вошла в книгу «Вышитая Россия: нити общей судьбы»
Работа 30 брянских рукодельниц вошла в книгу-альбом «Вышитая Россия: нити общей судьбы». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Экземпляр книги-альбома «Вышитая Россия: нити общей судьбы» получил Брянский областной методический центр «Народное творчество». В издание вошли изображения вышитых карт субъектов России с описанием. В их числе и карта Брянщины.
Брянская область одна из первых решила вышить собственную карту в рамках проекта «Вышитая карта России». 30 мастериц создали единого полотне, где представлен каждый уголок региона. Оригинал хранится в народном музее этнографии и ремесел Центра «Народное творчество».