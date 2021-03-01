Глава Гидрометцентра пообещал брянцам сложную погоду в марте

По его словам, месяц для брянцев будет непростым. Температура останется в пределах климатической нормы, но столбик термометра будет колебаться резко и с большой амплитудой. Ожидаются также обильные осадки — как дождь, так и снег.

21 человек умер в результате пожаров в Смоленской области С начала 2021 года на территории Смоленской области зафиксировали увеличение количества пожаров и погибших при пожарах людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В регионе уже произошло 248 пожара, в результате которых погиб 21 человек, было травмировано 7 человек. Наибольшее количество пожаров произошло в жилых домах. В большей степени в вечернее и ночное

Губернатор Смоленщины внес изменения в указ о повышенной готовности к COVID-19 Губернатор Смоленской области внес изменения в региональный указ «О ведении режима повышенной готовности». В документе говорится о том, что до 31 марта продляются ограничительные мероприятия в организациях с круглосуточным пребыванием граждан в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях. Изменения в указ вносятся на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по

Коронавирус унес жизни еще семи жителей Смоленской области Коронавирус продолжает уносить жизни жителей Смоленской области, сообщает федеральный оперштаб сегодня, 27 февраля. Так, за последние 24 часа в регионе умерли еще семь жителей Смоленщины. Число летальных случаев достигло 612. Также в регионе коронавирус подтвердился у 80 человек. Общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 26 131. Еще 191 человек выздоровел и выписался из больниц. Всего

5 малых вокзалов МЖД в Смоленской области станут «цифровыми» с 1 марта С 1 марта в Смоленской области на цифровую систему удаленного управления перейдут еще 5 вокзалов, расположенных на станциях Вязьма – Новоторжская, Вязьма – Брянская, Сычевка, Баскаковка и Пригорье. Всего 56 вокзалов МЖД станут «цифровыми». С помощью автоматизированной системы осуществляется управление всеми жизнеобеспечивающими функциями вокзала: видеонаблюдением и дистанционной связью с пассажиром, громкоговорящим оповещением, контролем входных групп,

Едем в лагерь! Через неделю начнётся весна, а там и до лета рукой подать. Многие родители уже сейчас задумываются о том, как и где смогут отдохнуть их дети. И задаются вопросом: возможен ли отдых в смоленских детских лагерях, которые до пандемии не знали отбоя от желающих провести здесь неделю-другую? Говорили о детском отдыхе на минувшей неделе и в