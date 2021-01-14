Глава Клинцов решил отказаться от купания на Крещение

Причиной запрета стала продолжающаяся пандемия коронавируса.

Глава Клинцов Федор Сушок подписал распоряжение об отказе от проведения в городе купаний в проруби в православный праздник Крещения.

Это решение глава райцентра мотивировал сохраняющейся опасностью распространения коронавируса.

Ранее власти Клинцов обещали обустроить купели на прорубях на Стодольском пруду и в селе Ардонь. Однако в итоге приняли решение не рисковать.

Не исключено, что примеру властей Клинцов в условиях продолжающейся пандемии последуют и в других муниципальных образованиях Брянщины.

Весной на Брянщине попали под запрет посещение церквей и кладбищ на Пасху и Радоницу.