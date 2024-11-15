Глава отдела транспорта мэрии вступил в ряды БАРСа
Глава отдела транспорта горадминистрации вступил в ряды БАРСа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В добровольческое формирование «БАРС-Брянск» вступил ещё один сотрудник горадминистрации. Контракт с Минобороны РФ подписал директор отдел по транспорту Владимир Борисенков. На период службы обязанности руководителя отдела исполняет его заместитель.
«Я хочу помочь армии, стране и родному краю. Мы должны защитить наш общий дом, наших жён и детей. Поэтому я в БАРСе», — отметил Владимир Борисенков.
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