Глава отдела транспорта мэрии вступил в ряды БАРСа

Глава отдела транспорта горадминистрации вступил в ряды БАРСа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В добровольческое формирование «БАРС-Брянск» вступил ещё один сотрудник горадминистрации. Контракт с Минобороны РФ подписал директор отдел по транспорту Владимир Борисенков. На период службы обязанности руководителя отдела исполняет его заместитель.

«Я хочу помочь армии, стране и родному краю. Мы должны защитить наш общий дом, наших жён и детей. Поэтому я в БАРСе», — отметил Владимир Борисенков.