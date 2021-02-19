Глава пресс-службы брянского УФССП умерла в возрасте 34 лет

Коллеги выражают соболезнования родным и близким Виктории Дозорчи.

19 февраля на 34-м году ушла из жизни Виктория Дозорча, главный специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области, референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса.

Как сообщили в региональном УФССП свою службу Виктория Дозорча начала в 2011 году. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награждена почетной грамотой Брянской городской администрации, неоднократно получала благодарности от руководства службы.

«Руководство и коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктории Васильевны и вместе с ними скорбят о невосполнимой утрате», – также говорится в сообщении ведомства.