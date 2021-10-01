Глава Роспотребнадзора раскритиковала уровень тестирования брянцев на COVID-19

По словам Анны Поповой, в Брянской области справляются с нормативом.

Брянская область вошла в число 11 российских регионов, к которых не выполняют нормативы по охвату тестированием на коронавирус. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«К сожалению, несмотря на то что за последние четыре недели охват тестирования вырос с 279 в целом по стране до 300 на 100 тысяч населения, у нас остается 11 регионов, которые не выполняют этот норматив», – цитирует Попову «Российская газета».

Наряду с Брянской областью речь идет о Смоленской, Сахалинской, Омской и Новосибирской областях, Приморском крае, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.