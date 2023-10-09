Голосование за лучшего участкового Брянской области закончится 16 октября

В Брянской области стартовало голосование по выбору лучшего участкового региона. В финал областного этапа конкурса «Народный участковый» вышли 12 сотрудников полиции, выигравшие конкурсы в своих муниципалитетах.

В пресс-службе регионального УМВД назвали их имена:

— Александр Бирюков (УМВД России по г. Брянску)

— Артем Кравцов (отделение полиции Красногорского)

— Сергей Мишин (МО МВД России «Севский»)

— Дмитрий Корчмин (МО МВД России «Трубчевский»)

— Дмитрий Вертопрахов (отделение полиции «Мглинское»)

— Сергей Соловьев (отделение полиции «Клетнянское»)

— Оксана Смолина (пункт полиции «Жирятинский»)

— Александр Харин (отдел полиции «Брасовский»)

— Максим Шолов (отделение полиции «Злынковское»)

— Алексей Трушанов (отдел полиции «Погарский»)

— Олеся Прудникова (МО МВД России «Брянский»)

— Иван Серков (ОМВД России по Карачевскому району).

Поближе познакомиться с каждым из претендентов жители области смогут на сайте регионального УМВД. Там же проходит и голосование, которое продлится до 16 октября.

Участковый, набравший большинство голосов брянцев, будет представлять регион на всероссийском конкурсе «Народный участковый». Федеральный финал пройдет с 1 по 10 ноября, уточнили в ведомстве.