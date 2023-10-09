Голосование за лучшего участкового Брянской области закончится 16 октября
В Брянской области стартовало голосование по выбору лучшего участкового региона. В финал областного этапа конкурса «Народный участковый» вышли 12 сотрудников полиции, выигравшие конкурсы в своих муниципалитетах.
В пресс-службе регионального УМВД назвали их имена:
— Александр Бирюков (УМВД России по г. Брянску)
— Артем Кравцов (отделение полиции Красногорского)
— Сергей Мишин (МО МВД России «Севский»)
— Дмитрий Корчмин (МО МВД России «Трубчевский»)
— Дмитрий Вертопрахов (отделение полиции «Мглинское»)
— Сергей Соловьев (отделение полиции «Клетнянское»)
— Оксана Смолина (пункт полиции «Жирятинский»)
— Александр Харин (отдел полиции «Брасовский»)
— Максим Шолов (отделение полиции «Злынковское»)
— Алексей Трушанов (отдел полиции «Погарский»)
— Олеся Прудникова (МО МВД России «Брянский»)
— Иван Серков (ОМВД России по Карачевскому району).
Поближе познакомиться с каждым из претендентов жители области смогут на сайте регионального УМВД. Там же проходит и голосование, которое продлится до 16 октября.
Участковый, набравший большинство голосов брянцев, будет представлять регион на всероссийском конкурсе «Народный участковый». Федеральный финал пройдет с 1 по 10 ноября, уточнили в ведомстве.