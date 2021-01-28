Гордеевская прокуратура нашла нарушения при размещении обязательной информации ЖКХ

По информации прокуратуры Гордеевского района, ответственные должностные лица администрации Гордеевского района и пяти сельских поселений с 1 июля 2020 в ГИС ЖКХ не размещали сведения, предусмотренные Федеральным законом, в том числе информация об объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, используемых для предоставления коммунальных услуг местным жителям.

Тогда прокуратура района в отношении глав органов местного самоуправления и ответственных должностных лиц возбудила шесть административных дел.

В органы местного самоуправления внесено 6 представлений.