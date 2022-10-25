Губернатор рассказал о социальной поддержке семей мобилизованных брянцев

О мерах поддержки семей мобилизованных жителей Брянской области рассказал в Телеграм губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в области дети мобилизованных освобождаются от платы за детский сад, горячее питание в школе и средних специальных образовательных учреждений при очном обучении и пребывание в группах продленного дня. На продленку такие дети зачисляются в приоритеном порядке, а в детские сады принимаются без очереди вне зависимости от места проживания.

Семьи погибших участников спецоперации в регионе получают единовременную выплату в размере 2 млн рублей. А их родителям и вдовам назначается пожизненное пособие в размере средней зарплаты в регионе.

Единовременную выплату из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей получили свыше 20% мобилизованных жителей Брянщины. По словам губернатора, деньги перечисляются им на основании списков, котоыре в региональный департамент семьи, социальной и демографической политики передает облвоенкомат.