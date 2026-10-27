Пассажир иномарки умер от полученных травм в ДТП в Стародубском районе

2026, 27 октября 18:21

Пассажир иномарки умер от полученных травм в ДТП в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В воскресенье, 25 октября, в Стародубском районе произошла авария. 27-летний водитель не справился с управлением автомобиля Hyundai Creta. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель и 42-летний пассажир получили тяжёлые травмы. Их доставили в больницу. Пассажир от полученных ранений скончался.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.