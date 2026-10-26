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Общество

Брянские студенты-волонтёры получили Почётные грамоты

2026, 26 октября 10:02
Брянские студенты-волонтёры получили Почётные грамоты
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Брянские студенты-волонтёры получили Почётные грамоты. Об этом сообщили в пресс- службе мэрии. 

 

На прошлой неделе руководитель администрации Советского района города Брянска Денис Семенов встретился со студентам-волонтёрам. Ребята информировали горожан о голосование по программе «Формирование современной городской среды», а также помогали в организации единого дня голосования. Кроме того, студенты регулярно участвуют в уборке городских улиц. 

Студентам Брянского госуниверситета, Брянского государственного инженерно-технологического университета и Брянского строительного колледжа, транспортного техникума, техникума питания и торговли Денис Семёнов вручил Почётные грамоты. 

«Есть те, кто бросает мусор мимо мусорного бака и рисует на фасаде бранные слова, а есть те, кто, наоборот, наводят порядок, делают свой дом лучше. Последний тезис — о вас. Вы избрали не путь разрушения, а путь созидания. Спасибо вам за работу и помощь», — сказал глава района.

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