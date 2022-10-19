Губернатор снова раскритиковал строителей Славянского моста в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Телеграм-канале обрущился с жесткой критикой на подрядчика, который строит в Брянске Славянский мост через Десну.
Причиной стало то, что строители по-прежнему отстают от графика и не принимают реальных мер по оздоровлению ситуации.
По мнению главы региона, исправить положение и уложиться в срок — до конца декабря — можно, если наладить на объекте работу в три смены. Однако подрядчик почему-то предпочитает изобретать различные оправдания своей медлительности.
«огда строился Литейный мост, Первомайский, работы велись с опережением графика, а сейчас подрядчик не справляется. Однако вместо того чтобы организовать работу в три смены, продолжает искать причины, почему он не выполняет взятые обязательства: то мешал старый мост, то проблемы с руслом реки… Финансирование есть, люди есть, а работы нет!» — возмущается губернатор.
Богомаз подчеркнул, что в регионе были построены за последние годы шесть мостов, а с учетом строящихся объектов в Брянске и Сураже их станет восемь. Но раньше никаких проблем со сроками не было. Нет проблем и с финансированием строительства, в том числе и Славянского моста, который возводится в рамках дорожного нацпроекта.
Губернатор выразил крайнее недовольство и пригрозил подрядчику ответственностью за срыв сроков по всей строгости закона.
Ранее он уже жестко критиковал подрядчика за отставание от графика.
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