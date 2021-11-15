Губернатор заявил о безответственности брянцев по отношению к COVID-19

Он призвал к принятию «решительных мер» для снижения уровня заболеваемости.

Губернатор Александр Богомаз призвал жителей Брянской области отнестись к ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, со всей серьезностью.

Как сообщает региональное правительство, Богомаз отметил безответственное отношение части брянцев к риску заражения COVID-19 и необходимость принятия «решительных мер для снижения заболеваемости».

«Молодых и здоровых возрастом до 40 лет умерло уже более 200 человек. Давайте все вместе задумаемся. Не будем делить, кто что должен, а продолжим доносить до наших жителей, что нет другого способа уберечь себя и своих близких, кроме как вакцинироваться. Как сказал академик Александр Гинцбург, если мы не вакцинируемся, у нас сейчас будет четвертая, а потом и двухсотая волна. Другого средства, кроме как вакцинироваться, у нас нет. Нужно, чтобы люди начали думать. Умирают люди от 17 лет и старше. Умирают молодые, здоровые, в расцвете сил, у кого семья, дети. Умирают и представители старшего поколения, которым тоже еще жить и жить. Я призываю к ответственности каждого. Мы должны это сделать, донести до людей необходимость вакцинироваться. Сегодня нет большего преступления, кроме как говорить людям информацию, которая приводит к смертям. Предлагаю всем думать и работать», – заявил брянский губернатор на заседании оперативного штаба.