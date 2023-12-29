Губернаторская ёлка прошла в брянском цирке

Губернаторская ёлка собрала около двух тысяч детей в цирке Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянском цирке прошла Губернаторская ёлки. На праздник собрались около двух тысяч ребят: отличники учёбы, победители олимпиад, конкурсов, музыканты и спортсмены. Также на мероприятие традиционно пригласили детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, детей-инвалидов. В фойе гостей встречали герои известных сказок и мультфильмов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил детей с наступающим Новым годом.

«Говорят, чудеса там, где в них верят. А еще нужно верить в то, что добро обязательно победит зло, в то, что можешь достичь поставленной цели, верить в себя и свои силы, и тогда все обязательно получится! Ну и, конечно, нужно немного везения и удачи!» – сказал Александр Богомаз.