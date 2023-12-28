Именные стипендии получили талантливые юные брянцы

Именные стипендии получили талантливые школьники и студенты Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Хрустальном зале правительства Брянской области поздравили именных стипендиатов региона. Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований получили стипендии Брянской областной Думы и Правительства региона.

«В этом зале собрались молодые таланты — упорные, трудолюбивые и целеустремленные ребята, полные сил и энергии. Именно вы на различных фестивалях и конкурсах отстаиваете честь Брянской области и занимаете призовые места. Мы гордимся вашими успехами. Вы – будущее Брянщины!» – сказал вице-спикер областной Думы Владимир Пронин.

Талантливые школьники и студенты получили свидетельства и подарки. Поздравили их и творческие коллективы. Выступления подготовили и сами стипендиаты.