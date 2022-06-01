Инвалид из Новозыбкова просит помочь ему устроится на работу

Александр Ладохин может быть администратором сайта, контент-менеджером или заниматься интернет-сёрфингом.

Мужчина с ДЦП из Новозыбкова просит помочь ему устроится на работу. Об этом сообщили в местных СМИ.

Александр Ладохин живёт один. Несмотря на инвалидность, мужчина работает и участвует в волонтёрских акциях. Например, он развозил нуждающимся продукты на инвалидной коляске.

Сейчас Александр ищет работу. Имеющегося у него дохода не хватает на все жизненно важные услуги и предметы первой необходимости. В апреле он потерял одну из работ.

Александр был и системным администратором, и модератором, а также рерайтером и онлайн-секретарём. Он также ищет работу администратора или контент-менеджер сайта. Александру требуется удалённая работа с любой занятостью и графиком.