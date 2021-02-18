К концу мая в Брянске могут отменить коронавирусные ограничения

Пока отменять масочный режим рано, считают власти.

Ограничения, связанные с коронавирусом, в Брянской области, как и по всей стране могут отменить к концу мая 2021 года.

Прогноз 17 февраля сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас пока рано отменять масочный режим, однако к лету ситуация должна стабилизироваться.