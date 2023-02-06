На дорогах Брянщины ограничат движение большегрузов

В Брянской области весной на дорогах ограничат движение большегрузных автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

С 15 марта по 13 апреля на региональных и межмуниципальных автодорогах Брянской области ограничат движение большегрузных автомобилей. Это делают каждый год в период уменьшения несущей способности проезжей части.

В период весеннего паводка ограничат движение большегрузов, чья допустимая нагрузка на ось составляет 4 тонны. Автомобилисты, нарушившие запрет, должны будут возместить причиненный автодороге ущерб. За соблюдением ограничений будет следить передвижной пункт весового контроля.

Запрет не распространяются на международные перевозки, на доставку продуктов, лекарства, топлива, грузов для сельского хозяйства, для строительства и ремонта объектов социального назначения. Также под ограничения не попадают транспортировка дорожно-строительной техники, перевозка почты и автомобили специальных служб.