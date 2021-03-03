К ТЦ в Брянске подкинули щенков в завязанном пакете

Спасти животных пытаются волонтеры.

2 марта к торговому центру на Новостройке в Брянске неизвестные подкинули трех маленьких щенков. Животные находились в завязанном целлофановом пакете.

Их нашла сотрудница ТЦ. Она покормила их и сообщила о происшествии волонтерам. Администрация центра разрешила оставить щенков на ночь.

Сейчас зоозащитники пытаются найти передержку.

«Их надо спасать, времени нет! Помогите! Помогите! Помогите!» – говорится в сообщении группы помощи бездомным животным «Подари надежду».

Связаться с волонтерами можно по телефонам: 8-953-295-62-64 и 8-919-190-04-93.

Найти владельца щенков, выбросившего их на улицу, возможно, помогут камеры наблюдения.