В брянской деревне дети издеваются над новорожденными щенками

Жительница Брянска рассказала о жестокости детей и безразличии родителей.

Жительница Брянска Екатерина Бацокина рассказала о жестоком обращении с животными со стороны детей.

«Просто невозможно молчать! Вчера приезжали к родственникам в деревню Селище Навлинского района и просто поразились, насколько жестокие там дети. Они нашли недавно родившихся щенков и стали забирать их от матери, чтобы поиздеваться, пинают ногами, сажают на цепь. Другие дети пытаются как-то помешать им, но бесполезно. Пробовали сами с ними поговорить, сказали родителям, но всем все равно! Взрослые не обращают внимания, а детям все сходит с рук! А потом мы удивляемся, откуда столько преступлений и убийств, если восьмилетние дети развлекаются, издеваясь над маленькими беззащитными щенятами!» – возмущается она в соцсетях.

Брянцы отмечают в комментариях, что «все от родителей идет», и предлагают автору обратиться в полицию.