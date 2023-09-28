К зимней уборке готовят 130 единиц дорожной техники в Брянске

К зимней уборке улиц дорожники Брянска готовят 130 единиц техники. Об этом сообщили в городской администрации.

Сотрудники дорожного управления Брянска готовятся к зимней уборке. Они ремонтируют и переоборудуют технику. Со снегом и льдом на улицах будут бороться 130 машин: КДМ, автогрейдеры, лаповые погрузчики, тракторы со снегоочистительным оборудованием и самосвалы.

Для обработки городских улиц дорожники закупили более 22-х тысяч кубометров пескосоляной смеси.

«С 20 октября дорожники переходят на режим круглосуточного дежурства. В каждом районе Брянска для ручной очистки от снега тротуаров и остановок сформированы специальные бригады. Все они полностью обеспечены инструментами и зимней одеждой. Но мы и сейчас готовы, если изменятся погодные условия, выехать на уборку снега», — рассказал заместитель директора дорожного управления города Брянска Артур Якуба.