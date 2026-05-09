Канал «Ридовка» рассказал о марше Победы в Брянске

2026, 09 мая 20:12

Канал «Ридовка» в соцсетях рассказал о торжественных мероприятиях в честь Победы в городе Брянске.

На площади Партизан прошёл парад «Нам жить и помнить!». Участие в нём приняли кадеты, курсанты и активисты молодежных организаций под командованием полковника Александра Белика.

Торжественное шествие открыли группы военного учебного центра при БГИТУ. Строй барабанщиков кадетской школы имени В. И. Шкурного возглавил Федор Симоненко, награжденный медалью «За отвагу». Впервые в параде поучаствовали курсанты Брянского филиала Орловского юридического института МВД, а также представители «Движение Первых».