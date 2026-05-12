Мемориальную доску в честь военного открыли в Выгоничском районе

2026, 12 мая 12:37
Мемориальную доску в честь военного открыли в Выгоничском районе в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

В преддверии Дня Победы в Хмелевской средней школы Выгоничского района прошла церемония открытия мемориальной доски в честь выпускника Владимира Потапенко.  Он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.

На митинг пришли родители и близкие бойца, односельчане, ученики и педагоги школы, замруководителя Почепского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ Иван Юркин. Доску открыли родители военнослужащего. Участники митинга возложили цветы к мемориалу. 

Владимир Потапенко участвовал в боевых действиях в Херсонской области. Он погиб 15 февраля 2024 года. Боец посмертно награждён медалью «За отвагу» и «Орденом Мужества».

