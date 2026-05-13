10 брянских школьников стали призёрами международного конкурса научно-технологических проектов

2026, 13 мая 18:07

Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

11 мая в образовательном центре «Сириус» в Сочи подвели итоги заключительного этапа международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

В направлении «Агропромышленные и биотехнологии» победу одержала брянская школьница Полина Алёшина. Александра Тищенко, Ирина Шапорова и Анастасия Квасникова сиали призёрами направления «Когнитивные и междисциплинарные исследования». Такое в число финалистов вошёл Дмитрий Баранов в направлении «Большие данные, искусственный интеллект, автоматизированные системы и безопасность». Ранее победителями и призёрами в направлениях «Новые материалы, нанотехнологии и микроэлектроника» и «Передовые производственные технологии» стали ещё пять брянских школьников.

10 ребят из Брянской области станут участниками научно-технологической образовательной программы «Большие вызовы» в центре «Сириус» будущим летом. Такое они получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в профильный вуз. Школьник внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР) и могут без экзаменов поступить в Университет «Сириус».