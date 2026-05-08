Брянский Красный Крест: «работаем там, где это действительно необходимо»

2026, 08 мая 17:04
8 мая Брянское региональное отделение Российского Красного Креста отмечает Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца вместе со всем движением — в 191 стране мира.

В регионе организация ведёт постоянную работу с населением: поддержка вынужденных переселенцев, помощь людям, потерявшим жильё, обучение первой помощи.

Дмитрий Корнилов, член президиума отделения сказал: «В Брянской области мы работаем в условиях, которые требуют постоянной готовности и оперативного реагирования. Принципы, лежащие в основе деятельности Красного Креста, сохраняют свою актуальность вне зависимости от обстоятельств. Именно они позволяют нам выполнять свою миссию там, где это действительно необходимо.»

Движению Красного Креста в этом году исполняется 162 года. За это время принципы гуманности и беспристрастности, сформулированные ещё основателем организации Жаном Анри Дюнаном, не претерпели изменений — они по-прежнему определяют работу тысяч сотрудников и волонтёров по всей России.

По материалам сайта КП-Брянск

