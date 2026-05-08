Два брянских дзюдоиста завоевали две медали на турнире в Орле

2026, 08 мая 10:47

Два брянских дзюдоиста завоевали две медали на турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Накануне в городе Орле состоялся межрегиональный фестиваль по дзюдо. Турнир посвятили памяти почётного гражданина Орловской области Ивана Мосякина. За награды боролись более 160 девушек и юношей в возрасте до 15 лет из Орловской, Белгородской, Тульской и Брянской областей. .

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва по борьбе города Брянска Никита Туруло завоевал серебряную медаль. Бронзовым призёром стал Никита Айвазян.