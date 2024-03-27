Капремонт мемориала по улице Почтовой стартовал в Брянске

Воинский мемориал на улице Почтовой в Брянске отремонтируют за 43 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска стартовал капитальный ремонт воинского мемориала на улице Почтовой. Компания «СтройсервисТрейд» приступила к демонтажу старой облицовки и основания монумента. Кроме того, специалисты прокладывают новые линии электропередач.

Гранитом из Карелии и Урала рабочие облицуют около 1000 квадратных метров поверхностей мемориала. На территории уложат почти 3 000 квадратных метров тротуарной плитки. Все конструкции рабочие усилят винтовыми сваями, обновят таблички с именами погибших героев, установят лавочки и урны.

Реконструкция должна завершится до 30 сентября. На работы потратят около 43 млн рублей.

Напомним, за благоустройство мемориала в прошлом году проголосовали более 23 тысяч человек.