Капремонт в школе №25 Брянска завершат летом

Капремонт в двух корпусах школы №25 Брянска завершат летом. Об этом сообщили в городской администрации.

С июня прошлого года в школе №25 Брянска идёт капитальный ремонт. Подрядчик «Техинформ — Строй» работает в двух корпусах — 1949 и 1990 годов постройки. В порядок приводят семь этажей.

В старом корпусе останется только начальная школа. За счёт перепланировки там появится 15 кабинетов. В одном из них будет конференц-зал для межшкольных мероприятий. Во втором корпусе будут учиться ребята с 5 по 11 классы.

В двух зданиях рабочие поменяли электрику, сантехнику, канализацию, систему отопления.В порядок привели санузлы, а во всех кабинетах установили раковины.

В прошлом году строители уложили полимерную мембрану на крыше корпуса со спортивным и актовым залами, а также столовой с пищеблоком. Помещения также обновят. В спортзале уложат современный игровой линолеум. А в столовой установят современное оборудование.

«Работой подрядчика мы довольны, он оперативно реагирует на любые замечания. Капремонт школы завершится этим летом. По его окончании мы продолжим учиться в одну смену, при этом в образовательном учреждении появится небольшой резерв школьных мест. Во вторую смену мы не уйдём», — уточнил директор школы Александр Жуков.