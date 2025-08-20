Картошка дороже мяса: что творится на брянских прилавках?

Сайт АиФ-Брянск разбирался в картофельной лихорадке.

Представьте: урожай картофеля в Брянской области бьет все рекорды, фермеры продают клубни по копейкам, а в магазинах за килограмм просят как за хороший стейк. Абсурд? Обычный день в нашей торговле!

Жирятинский район выдает 375 центнеров картошки с гектара — это просто отличные показатели! Погарский, Клинцовский, Навлинский, Рогнединский — везде больше 300 центнеров. Общий урожай по области планируется в районе 1,5-1,6 миллиона тонн против прошлогоднего миллиона.

«Избыток составит 700-800 тысяч тонн, — объясняет губернатор Богомаз. — Сельхозпроизводители уже отпускают картофель по 10-13 рублей за кило с доставкой. И цена будет еще ниже!»

В реальности картина печальная. Молодая картошка в обычном магазине — 37 рублей за килограмм. На рынке за качественную домашнюю просят 70 рублей за мелкую, 100 — за крупную.

«Большой семье с такими ценами не разгуляться, — жалуется брянчанка Галина Прощина. — Дети то пюре просят, то жареную картошку, в суп тоже надо добавлять.»

Фермер Николай Пузик из Стародубского района философски замечает: «За картошкой, капустой, помидорами нужно ухаживать, как за детьми.» Но детей же не продают по цене золота!

Власти обещают мониторить ситуацию. Управление потребительского рынка будет следить за ценами, чтобы картофель оставался доступным продуктом первой необходимости.

Пока что альтернатива — 36 ярмарок выходного дня в Брянске. Там картошка стартует от 25 рублей за кило, работают по субботам с 8:00 до 15:00. Любой может прийти и продать продукцию со своего огорода — бесплатно.