Брянский «кусочек Солнца»: как российские инженеры изменяют будущее энергетики

2025, 18 декабря 15:12

Пока мир спорит о санкциях, брянские инженеры тихо делают революцию.

В обычной российской проектной группе решают задачу, которая еще недавно казалась фантастикой. Команда Брянского научно-производственного объединения «ГКМП» создает оборудование для проекта, который может изменить наше представление об электричестве.

Где-то под Марселем растет гигантская стройка — международный термоядерный реактор ИТЭР. Тридцать пять стран мира, включая Россию, вкладывают в него миллиарды долларов. Цель амбициозная: научиться получать энергию так же, как это делает наше Солнце.

Звучит как сюжет из голливудского блокбастера, но это реальность. Российская сторона четко выполняет взятые обязательства — санкции санкциями, а наука наукой. Брянские специалисты даже график опережают.

То, что создали в Брянске, — это своего рода «тренажер» для будущего реактора. Официально называется «стенд для испытаний порт-плагов», но суть проще: здесь проверяют на прочность ключевые элементы термоядерной установки.

Порт-плаг — это модуль, который будет следить за термоядерной реакцией изнутри. Представьте диспетчера на атомной станции, только работает он в условиях, где температура достигает 100 миллионов градусов. Естественно, такой «сотрудник» требует серьезной подготовки. Брянский стенд создает условия максимально близкие к реальным — вакуум глубже космического, экстремальные температуры и нагрузки. Руководитель проекта Олеся Соловьева говорит прямо: «Это самый глубокий вакуум на планете».

Доставить 30-тонную стальную конструкцию из Брянска в южную Францию — задача не из простых. Команда справилась за месяц. Сейчас планируют выпускать по одному стенду ежегодно — всего их нужно четыре для испытания 46 модулей будущего реактора. Россия поставляет в проект четверть всех систем — 25 из 100. В работе участвует более полусотни ведущих научно-технических центров по всей стране. Бонусом получили собственную промышленность сверхпроводящих материалов — технологии, которые завтра найдут применение далеко за пределами термоядерного синтеза.

ИТЭР пока не электростанция — это гигантская лаборатория. Но если эксперимент удастся, человечество получит доступ к практически бесконечному источнику чистой энергии. Никаких выбросов углерода, никаких радиоактивных отходов на тысячи лет.

Брянские инженеры создают инструменты для этого прорыва уже сегодня. Пока политики ведут дискуссии о будущем планеты, российские специалисты просто делают свою работу — кропотливо и профессионально приближают эру термоядерной энергетики.

Источник – сайт АиФ-Брянск