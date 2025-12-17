17 ёлочных базаров откроются в Брянске накануне Нового года

2025, 17 декабря 08:23

17 ёлочных базаров откроются в Брянске накануне Нового года. Об этом сообщили в пресс службе мэрии.

До Нового года осталось 14 дней. В преддверии праздника в Брянске откроются ёлочные базары. 17 торговых точек будут работать во всех районах областного центра с 18 по 31 декабря с 8 утра до 7 часов вечера.

Живые ели, сосны и хвойные ветки будут продавать на специализированных ярмарках по адресам:

Советский район:

— ул. Крахмалёва, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»)

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля

— ул. Советская, напротив дома №52

— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка»

— ул. Дуки, около дома №33

— пересечение ул. Горбатова и ул. Войстроченко (напротив магазина «Керамоград»)

— ул. Спартаковская, около дома №130

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева (около дома №5) и ул. Союзной

— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108

— ул. Федюнинского, около дома №1

— ул. Ульянова, около дома №124

— ул. Литейная, около дома №48/126

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»)

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»

— ул. Пушкина, около дома №73, остановка «Стадион имени Брянских партизан» (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00)

— ул. Пушкина, напротив дома №85 (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00).