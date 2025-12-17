Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

17 ёлочных базаров откроются в Брянске накануне Нового года

2025, 17 декабря 08:23
17 ёлочных базаров откроются в Брянске накануне Нового года
Источник фото

17  ёлочных базаров откроются в Брянске накануне Нового года. Об этом сообщили в пресс службе мэрии.  

 

До Нового года осталось 14 дней. В преддверии праздника в Брянске откроются ёлочные базары. 17 торговых точек будут работать во всех районах областного центра с 18 по 31 декабря с 8 утра до  7 часов вечера. 

Живые ели, сосны и хвойные ветки будут продавать на специализированных ярмарках по адресам:

Советский район:

— ул. Крахмалёва, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»)

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля

— ул. Советская, напротив дома №52

— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка»

— ул. Дуки, около дома №33

— пересечение ул. Горбатова и ул. Войстроченко (напротив магазина «Керамоград»)

— ул. Спартаковская, около дома №130

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева (около дома №5) и ул. Союзной

— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108

— ул. Федюнинского, около дома №1

— ул. Ульянова, около дома №124

— ул. Литейная, около дома №48/126

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»)

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»

— ул. Пушкина, около дома №73, остановка «Стадион имени Брянских партизан» (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00)

— ул. Пушкина, напротив дома №85 (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00).

Метки: ,

Читайте также

Легковушка врезалась в светофор на перекрёстке в Брянске
16 декабря 11:38
Легковушка врезалась в светофор на перекрёстке в Брянске
32 общественных пространства благоустроили в 2025 году в Брянской области
15 декабря 18:38
32 общественных пространства благоустроили в 2025 году в Брянской области
Тротуары построили на улице Менжинского в Брянске по нацпроекту
15 декабря 14:00
Тротуары построили на улице Менжинского в Брянске по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13650) брянск (6694) ДТП (2633) ГИБДД (2154) прокуратура (1988) уголовное дело (1937) суд (1774) Александр Богомаз (1738) авария (1616) мчс (1435) коронавирус (1272) умвд (992)