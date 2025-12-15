Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Свалку гниющих овощей обнаружили в лесу сотрудники брянской прокуратуры

2025, 15 декабря 17:49
Свалку гниющих овощей обнаружили в лесу сотрудники брянской прокуратуры
Источник фото

Свалку гниющих овощей обнаружили в лесу сотрудники брянской прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.   

 

Сотрудники Брянской природоохранной прокуратурой отреагировали на публикацию в социальной сети. Очевидцы пожаловались на несанкционированную свалк в лесу. 

Сотрудники надзорного ведомства  проверили информацию. На территории Брянского района они обнаружили свалку гниющих овощей и строительного мусора.

Прокурор внёс работникам Брянского лесничества представление, но отходы не убрали.Тогда надзорное ведомство обратилось в суд.  

Брянский районный суд потребовал ликвидировать свалку в лесу. Решение не вступило в законную силу.

Метки: ,

Читайте также

Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю
15 декабря 16:20
Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю
309 генераторов для коммунальных предприятий поступило в Брянскую область
15 декабря 14:34
309 генераторов для коммунальных предприятий поступило в Брянскую область
Брянская теннисистка завоевала «бронзу» в Саратове
15 декабря 12:36
Брянская теннисистка завоевала «бронзу» в Саратове

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13618) брянск (6691) ДТП (2630) ГИБДД (2151) прокуратура (1985) уголовное дело (1930) суд (1774) Александр Богомаз (1734) авария (1615) мчс (1434) коронавирус (1272) умвд (986)