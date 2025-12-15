Свалку гниющих овощей обнаружили в лесу сотрудники брянской прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Брянской природоохранной прокуратурой отреагировали на публикацию в социальной сети. Очевидцы пожаловались на несанкционированную свалк в лесу.
Сотрудники надзорного ведомства проверили информацию. На территории Брянского района они обнаружили свалку гниющих овощей и строительного мусора.
Прокурор внёс работникам Брянского лесничества представление, но отходы не убрали.Тогда надзорное ведомство обратилось в суд.
Брянский районный суд потребовал ликвидировать свалку в лесу. Решение не вступило в законную силу.