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Километр траншеи прорыли рабочие под водовод в брянских Чайковичах

2023, 21 ноября 12:55 Общество
Километр траншеи прорыли рабочие под водовод в брянских Чайковичах
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Километр траншеи прорыли рабочие под новый водовод в посёлки Чайковичи в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.  

К посёлку Чайковичи в Бежицком районе областного центра строят водовод.  Дорожное управление города Брянска должно проложить 5,6 километра коммуникаций.

Рабочие уже выкопали около километра траншеи и уложили туда примерно 700 метров трубы. 12-метровые секции соединяют с помощью сварочного аппарата.

Новый водовод выровняет давление во всей сети посёлка  и решится проблема нехватки воды, особенно летом. Работы закончат в будущем году.

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