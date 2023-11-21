Километр траншеи прорыли рабочие под водовод в брянских Чайковичах
Километр траншеи прорыли рабочие под новый водовод в посёлки Чайковичи в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
К посёлку Чайковичи в Бежицком районе областного центра строят водовод. Дорожное управление города Брянска должно проложить 5,6 километра коммуникаций.
Рабочие уже выкопали около километра траншеи и уложили туда примерно 700 метров трубы. 12-метровые секции соединяют с помощью сварочного аппарата.
Новый водовод выровняет давление во всей сети посёлка и решится проблема нехватки воды, особенно летом. Работы закончат в будущем году.
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