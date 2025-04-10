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Клёны вместо бетона. Брянск борется с последствиями урбанизации

2025, 10 апреля 10:55 Общество
Клёны вместо бетона. Брянск борется с последствиями урбанизации
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Чтобы вернуть городу статус зелёного уголка, местные власти разработали план масштабного озеленения. Глава администрации Александр Макаров предложил жителям принять участие в этой инициативе, высадив к предстоящему 1040-летию города хотя бы по одному дереву.

Волонтёры уже заложили аллею из 80 клёнов и рябин вдоль проспекта Московского в Фокинском районе. Число саженцев символизирует 80-летие Победы. Деревья украсили участок, опустевший после вырубки аварийных насаждений.

Согласно новой концепции, пишет сайт АиФ-Брянск, взамен одного утраченного дерева появится три новых, хотя реализация растянется на десятки лет. Озеленение уже коснулось проспекта Ленина, где высадили 10 клёнов, и новой улицы Грибачёва на территории бывшего аэропорта, где появились первые 15 деревьев. В сквере Виноградова посадили 25 сосен.

Брянцы предлагают разнообразить посадки цветущими кустарниками, но в комитете ЖКХ сообщили, что таких расходов не предусмотрено. Старожилы вспоминают, как в советское время город украшали даже капризные розы.

В парках идёт замена погибших деревьев: в «Юности» высадили 20 сосен, в Парке Толстого – 12, а Центральный парк скоро пополнится пихтами. За всеми насаждениями ухаживают работники дорожного управления.

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