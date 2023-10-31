Книги для бабушек и дедушек собрали в Севском районе

Книги для пожилых постояльцев брянских соцучреждений собрали в рамках благотворительной акции в Севском районе. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Работники центра занятости Севского района поучаствовали в благотворительной акции «Добрые книги для бабушки и дедушки». В рамках «Марафона добрых дел» они собрали книги для социальных учреждений.

Печатные издания в пункт сбора гуманитарной помощи в Брянске привезла директор центра Елена Добродей.