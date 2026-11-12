Жителя Новозыбкова ждёт суд за дачу взятки замдиректору соцотдела

2026, 12 ноября 09:04

Жителя Новозыбкова ждёт суд за дачу взятки замдиректору соцотдела. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки. Приговор выслушает 41-летний житель Новозыбкова.

По версии стражей порядка, в сентябре 2022 года фигурант передал через посредника замдиректора комплексного центра социального обслуживания населения 70 тысяч рублей за содействие в заключении социального контракта. Преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности полиции.

Уголовные дела в отношении посредника и получателя взятки направлены в суд ранее.