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Криминал

Жителя Новозыбкова ждёт суд за дачу взятки замдиректору соцотдела

2026, 12 ноября 09:04
Жителя Новозыбкова ждёт суд за дачу взятки замдиректору соцотдела
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Жителя Новозыбкова ждёт суд за дачу взятки замдиректору соцотдела. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки. Приговор выслушает 41-летний житель Новозыбкова.  

По версии стражей порядка, в сентябре 2022 года фигурант передал через посредника замдиректора комплексного центра социального обслуживания населения 70 тысяч рублей за содействие в заключении социального контракта. Преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности полиции.

Уголовные дела в отношении посредника и получателя взятки направлены в суд ранее.

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